長崎の銘柄豚が楽しめる！ハウステンボス／花の家「西海ポークのおろし豚カツ膳」
長崎・ハウステンボス／ハーバータウンにある和食処「花の家」
2025年夏に提供されている「西海ポークのおろし豚カツ膳」を紹介します☆
ハウステンボス／花の家「西海ポークのおろし豚カツ膳」
価格：2,000円
販売店舗：ハーバータウン「花の家」
提供期間：2025年7月18日〜9月15日
落ち着いた雰囲気で和食が楽しめる「花の家」で、夏にぴったりの豚カツ膳を提供中。
長崎の銘柄豚「西海ポーク」を贅沢に使用した、ボリューム満点の一品です。
衣には2種類のパン粉をブレンドすることで、サクサクとした軽快な食感を実現。
揚げたての豚カツを、さっぱりとしたおろしポン酢でいただくことで、暑い日でも食が進みます。
夏バテ気味でも元気がでる、スタミナ満点の御膳。
こだわりの銘柄豚と、職人の技が光る揚げたての食感を堪能できます。
ハウステンボス／花の家で提供中の「西海ポークのおろし豚カツ膳」の紹介でした。
