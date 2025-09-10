長崎・ハウステンボス／ハーバータウンにある和食処「花の家」

2025年夏に提供されている「西海ポークのおろし豚カツ膳」を紹介します☆

ハウステンボス／花の家「西海ポークのおろし豚カツ膳」

価格：2,000円

販売店舗：ハーバータウン「花の家」

提供期間：2025年7月18日〜9月15日

落ち着いた雰囲気で和食が楽しめる「花の家」で、夏にぴったりの豚カツ膳を提供中。

長崎の銘柄豚「西海ポーク」を贅沢に使用した、ボリューム満点の一品です。

衣には2種類のパン粉をブレンドすることで、サクサクとした軽快な食感を実現。

揚げたての豚カツを、さっぱりとしたおろしポン酢でいただくことで、暑い日でも食が進みます。

夏バテ気味でも元気がでる、スタミナ満点の御膳。

こだわりの銘柄豚と、職人の技が光る揚げたての食感を堪能できます。

ハウステンボス／花の家で提供中の「西海ポークのおろし豚カツ膳」の紹介でした。

