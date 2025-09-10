go!go!vanillasが、9月24日にリリースする新EP「SCARY MONSTERS EP」の全曲トレーラーを解禁した。

「SCARY MONSTERS EP」は、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールエンディングテーマを務める「ダンデライオン」を始め、タイトルトラック「SCARY MONSTER」、Gt.柳沢進太郎が制作した新曲としては約3年ぶりの発表となる「正体」などを含む全5曲を収録。

今回公開された全曲トレーラーは、ジャケ写を描いたZECINがアニメーションを手掛け、バニラズのメンバーを模した個性あふれる怪物たちが動き出し、それぞれの楽曲の世界観を楽しむことができる見応えのある映像となっている。

合わせて、ショップ別による、CD予約購入特典の絵柄も公開された。今年3月に行われた日本武道館ライブの様子を収めたものや、ロンドンで撮影されたメンバー写真を使用したものなど、CDショップ別に5種類の展開となっている。

そして、タワーレコードの対象店舗にて『SCARY MONSTERS EP』の先行視聴実施も決定。9月24日のリリースに先駆けてEP収録曲と、Blu-ray、DVD付属形態に収録される日本武道館公演のライブ映像「LIVE FILM -Lab. TOUR 2024-2025 at 日本武道館-」 の一部音源を視聴することができるという。どこよりも早く楽曲が聴けるチャンスだ。

さらに、プレアドキャンペーンの開催も決定。期間内に「SCARY MONSTERS EP」をPre-add/Pre-seveしていただいた方全員に、「SCARY MONSTER」MV撮影のオフショットが当たるという。期間は9月23日23時59分まで。

「SCARY MONSTERS EP」

2025年9月24日（水）リリース

予約：https://lnk.to/ggv_0924_SCARYMONSTERSEP ■形態 / 品番 / 価格：

CD＋Blu-ray / PCCA-06417 / 5,280円（税込）

CD＋DVD / PCCA-06418 / 5,280円（税込）

編曲：go!go!vanillas, 大渕愛子 SCARY MONSTER作詞・作曲：牧達弥編曲：go!go!vanillas正体作詞・作曲：柳沢進太郎編曲：go!go!vanillas, 井上惇志(showmore)ダンデライオン（TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クール エンディング・テーマ）作詞・作曲：牧達弥編曲：go!go!vanillas, 井上惇志(showmore)ヒトカゲ作詞・作曲：牧達弥編曲：go!go!vanillas, Takumadrops, 山田丈造生きもの作詞・作曲：牧達弥編曲：go!go!vanillas, 大渕愛子 ダンデライオン（TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールエンディング・テーマ）、約3年ぶりの柳沢進太郎制作曲を含む全5曲を収録予定。 【Blu-ray / DVD】

◆ LIVE FILM -Lab. TOUR 2024-2025 at 日本武道館-

SE：Lab.

01：HIBITANTAN

02：青いの。

03：デッドマンズチェイス

04：Super Star Child

05：LIFE IS BEAUTIFUL

06：クライベイビー

07：クロスロオオオード

08：マジック

09：SHAKE

10：Persona

11：Penetration

12：バイバイカラー

13：手紙

14：馬の骨

15：平安

16：one shot kill

17：来来来

18：エマ

19：平成ペイン

20：Leyline

E1：ロールプレイ

E2：Moonshine

E3：FUZZ LOVE 封入特典：ストリーミングQRコード（NeSTREAM LIVE）

※NeSTREAM LIVEでは、商品に封入の視聴シリアルコードを使用し、ディスク収録の本編映像を最高画質でスマホやTVで簡単に、ストリーミング再生にてご視聴いただけます。 3度目にして初の2DAYS開催となった「go!go!vanillas Lab. TOUR 2024-2025」日本武道館公演、DAY2の模様を全23曲完全収録。

さらに、メンバーによるオーディオコメンタリーも副音声として収録。 ■早期予約特典

「SCARY MONSTERS EP」早期ご予約購入者限定

『go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』アリーナ公演チケット先行申込シリアルコードをプレゼント ▼対象商品

CD Only / PCCA-06419 / 1,980円（税込） ▼対象公演

『go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』

3月22日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE

4月19日（日）【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

4月29日（水）【愛知】日本ガイシホール

チケット料金： 通常席（全席指定）8,900円（税込） ■シリアルコード配布対象期間

【オンラインショップ】予約購入者対象シリアルナンバーデータ配布

2025年7月24日（木）20:00〜2025年8月17日（日）18:00 まで 【店舗】予約購入者対象シリアルナンバー入りチラシ配布

2025年7月25日（金）開店時間〜2025年8月24日（日）閉店時間まで ■販売店舗別オリジナル特典

go!go!vanillas New EP「SCARY MONSTERS EP」を下記対象店舗でご予約購入いただくと、先着で店舗別オリジナル特典をプレゼントいたします。

・タワーレコード／オンライン：オリジナルステッカー

・楽天ブックス：オリジナルスマホリボン

・セブンネット：オリジナルアクリルチャーム

・Amazon.co.jp：メガジャケ日本武道館Live Ver.

・他全国CDショップ：オリジナルポストカード各3種(CD+BD Ver.／CD+DVD Ver.／CD Only Ver.)

＜go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞

【Hall Tour】

2025年10月14日（火）【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール

2025年10月23日（木）【栃木】宇都宮市文化会館 大ホール

2025年10月31日（金）【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2025年11月1日（土）【大阪】オリックス劇場

2025年11月14日（金）【長野】長野市芸術館メインホール

2025年11月24日（月・祝）【宮城】東京エレクトロンホール宮城

2025年11月28日（金）【北海道】カナモトホール

2026年1月11日（日）【広島】上野学園ホール

2026年1月12日（月・祝）【香川】サンポートホール高松 大ホール

2026年1月30日（金）【福岡】福岡市民ホール 大ホール

2026年2月1日（日）【熊本】熊本県立劇場 演劇ホール チケット料金：6900円（税込）

主催 : 各地イベンター / 企画・制作 : COLD Records / IRORI Records 【Arena Tour】

主催 : 各地イベンター / 企画・制作 : COLD Records / IRORI Records ※チケット申込み詳細に関しては、特設ページよりご確認ください。

SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026特設サイト：https://ggvtour2026.jp