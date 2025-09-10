豪快スパイシー！ハウステンボス／エルマーソ「長崎県産ポークスペアリブのパエリア」

長崎・ハウステンボス、タワーシティ1Fの地中海料理レストラン「エルマーソ」

2025夏は数量限定の長崎県産ポークスペアリブのパエリアが提供されています☆

ハウステンボス／エルマーソ「【数量限定】長崎県産ポークスペアリブのパエリア」

価格：2,700円

販売店舗：タワーシティ「エルマーソ」

提供期間：2025年7月1日〜9月15日

本格的な地中海料理が楽しめる「エルマーソ」から、夏にぴったりのスパイシーなパエリアが数量限定で登場中。

長崎県のブランド豚「大西海SPF豚」のスペアリブを、オーブンで豪快に焼き上げてトッピング。

魚介の旨味が染み込んだサフランライスと、ジューシーなスペアリブの組み合わせが食欲をそそります。

見た目も華やかで、夏の特別なディナーにぴったりの一品です。

長崎のブランド豚を贅沢に使った、夏限定の特別なパエリア。

友人や家族とシェアして、地中海の本格的な味わいを楽しめます。

ハウステンボス／エルマーソで提供される「長崎県産ポークスペアリブのパエリア」の紹介でした。

