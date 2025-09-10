ammo、MV再生数470万回超え「不気味ちゃん」の再解釈“reinterpretation ver.”ライブMV公開
ammoが本日9月10日、楽曲「不気味ちゃん -reinterpretation ver.-」をデジタルリリースした。
2022年公開の「不気味ちゃん」ミュージックビデオは再生数470万回、高評価5万件を超えるもの。本楽曲はCDのみでリリースされていたが、３年半が経過した本日、「不気味ちゃん -reinterpretation ver.-」としてデジタルリリースとなった。
リリースと合わせてLive Music Videoも公開。先ごろ、Kanadevia Hall(TOKYO DOME CITY HALL)にて開催されたホールワンマンライブ＜インマイライブ・クォーターライフ＞でのパフォーマンスと共に、再解釈された楽曲を楽しむことができる。
なお、TOY’S FACTORYのオフィシャルオンラインストアTOY’S STOREでは、リリースを記念したグッズも同時発売となった。Tシャツとフェイスタオルには楽曲の歴史を模したデザインが施されている。
以下に「不気味ちゃん -reinterpretation ver.-」に関する岡本優星(vo, g)のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「ammoのスタイルが確立した曲
タイトルは好きな映画のセリフから
三年が経って 再解釈したいと思ったのです」
──岡本優星(vo, g)
◆ ◆ ◆
▼「不気味ちゃん -reinterpretation ver.-」Live Music Video
https://youtu.be/HiKq7nmOxro
■シングル「不気味ちゃん -reinterpretation ver.-」
2025年9月10日(水)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/Bukimichan
■「不気味ちゃん -reinterpretation ver.-」オリジナルグッズ
・オリジナルTシャツ：https://store.toysfactory.co.jp/products/tfa048620250314
・オリジナルタオル：https://store.toysfactory.co.jp/products/tfa048620250316
