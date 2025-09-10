郡司恭子アナウンサー （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/10】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが10日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開し、注目が集まっている。

【写真】郡司恭子アナ「夏にぴったり」と話題の手料理

◆郡司恭子アナ、夏野菜使った手料理公開


郡司アナは食卓の写真を公開し、「白菜マンドゥ 野菜の焼き浸し とうもろこしご飯」と献立を紹介。夏野菜をふんだんに使用したメニューとなっており、汁物も写っている。

この投稿に、ネット上では「どれも美味しそう」「せいろ便利ですよね」「焼き浸し真似したい」「夏にぴったりですね」などの声が寄せられている。

郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。8月1日には第1子の妊娠を発表し、秋より産休に入ることを伝えている。（modelpress編集部）

