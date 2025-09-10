長崎・ハウステンボスにあるハーバータウンのテラス席で楽しめるレストラン「ベイサイドキッチン」

開催される、期間限定の「ヨーロピアン・グリルパーティー」のメニューを詳しく紹介します☆

ハウステンボス ベイサイドキッチン「ヨーロピアン・グリルパーティー」

販売店舗：ハーバータウン「ベイサイドキッチン」

提供期間：2025年7月18日〜8月31日の金土日、9月6日、7日、13日、14日、15日

海辺のテラス席が心地よい「ベイサイドキッチン」にて、夏の夜にぴったりのグリルパーティーが開催中！

ハウステンボスのレストランシェフが監修した、本格的なヨーロッパのグリル料理をアラカルトスタイルで楽しめます。

国産牛のグリルプレート

価格：6,000円（ハーフサイズ 3,600円）

シェフこだわりの国産牛を豪快に焼き上げた、パーティーの主役となる一皿。

ジューシーな肉の旨味を存分に味わえる、満足感たっぷりのプレートです。

グリルステーキ バルサミコ風

価格：3,400円

香ばしく焼き上げたグリルステーキを、甘酸っぱいバルサミコソースで仕上げた本格的な味わいです。

ビックシュリンプの香草グリル ラタトゥイユ添え

価格：3,600円

ぷりぷりの大きな海老をハーブの香り豊かにグリルし、夏野菜たっぷりのラタトゥイユを添えた彩りも美しい一品。

ボロネーズのショートパスタ

価格：1,400円

お肉の旨味が溶け込んだ、濃厚なボロネーズソースがショートパスタによく絡む、定番ながらも奥深い味わいです。

夏野菜とヤリイカのアヒージョ

価格：1,500円

夏野菜と柔らかいヤリイカを、ガーリックを効かせたオリーブオイルで煮込んだ熱々のアヒージョ。

パンと合わせていただくのもおすすめです。

ムール貝の白ワイン蒸し

価格：1,600円

たっぷりのムール貝を白ワインで風味豊かに蒸しあげた、海の幸の旨味が凝縮されたメニューです。

グリルチキン

価格：1,000円

皮はパリッと、中はジューシーに焼き上げたグリルチキン。

シンプルながらも素材の味が引き立ちます。

生ハムの盛り合わせ

価格：1,300円

ワインやビールのお供にぴったりの生ハムの盛り合わせ。

塩気の効いた味わいが食欲をそそります。

シーフードピラフ

価格：1,400円

魚介の旨味がごはんにしっかりと染み込んだ、風味豊かなピラフです。

ノルウェーサーモンのマリネ

価格：1,300円

脂ののったノルウェーサーモンをさっぱりとしたマリネでいただく、前菜にぴったりの一品。

フリッツ・ポテトフライ

価格：600円

みんなでシェアして楽しめる、揚げたてサクサクのフライドポテトです。

ガーリックトースト

価格：600円

ガーリックの香りが食欲をそそるトースト。

アヒージョやムール貝のスープに浸していただくのも格別です。

お子様プレート

価格：1,200円

お子様が喜ぶメニューをワンプレートに集めた、家族連れに嬉しいメニューです。

枝豆

価格：600円

ビールのお供の定番、枝豆も用意されています。

潮風を感じる開放的なテラスで、夏の夜の楽しいディナータイムを過ごせるグリルパーティー。

アラカルトで気軽に楽しめるので、ディナーはもちろん、様々なシーンで利用できます。

ハウステンボス ベイサイドキッチンで開催中の「ヨーロピアン・グリルパーティー」の紹介でした。

