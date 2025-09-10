はちみつレモンのモンブランも！ハウステンボス／森のファンタジアカフェ｢2025夏メニュー｣
長崎・ハウステンボスのアトラクションタウン「光のファンタジアシティ」内にある、幻想的なカフェ「森のファンタジアカフェ」
まるで物語の世界に迷い込んだかのような空間で、トキメキと癒やしのスイーツタイムが楽しめるカフェの夏限定メニューを紹介します☆
ハウステンボス／森のファンタジアカフェ｢2025夏メニュー｣
場所：アトラクションタウン「光のファンタジアシティ」
色彩が変わる大樹や光る花畑、木の実を届けてくれるリスなど、幻想的な世界が広がる秘密の森がテーマのカフェ。
店内すべてがフォトスポットになっており、特に大樹を囲うテーブルは、ドリンクを置くとテーブルの上にキレイな花が咲き始めるという不思議な仕掛けが楽しめます。
そんな「森のファンタジアカフェ」に、夏にぴったりのスイーツとドリンクが登場しました。
はちみつレモンのモンブラン
価格：1,200円
栗の濃厚な甘さが楽しめるモンブランクリームに、はちみつレモンの爽やかな酸味を組み合わせた、夏にぴったりのスイーツ。
カップの中には冷たいバニラアイスも入っており、食べ進めるごとに様々な味わいと食感が楽しめます。
トロピカルすいかソーダ
価格：1,000円
夏を代表するフルーツ、スイカの果肉がたっぷり入った爽快なソーダドリンク。
すっきりとした甘さで、夏のパーク散策で渇いた喉を潤すのにぴったりです。
カラフルゼリーのクリームソーダ
価格：1,000円
ブルーとイエローの美しいグラデーションが目を引く、見た目もかわいいクリームソーダ。
ドリンクの中には色とりどりのカラフルなゼリーが入っており、ぷるぷるとした食感が楽しめます。
ストロベリーフィー※夏秋ver
価格：800円
いちごの果肉がたっぷり入った、デザート感覚で楽しめるドリンクです。
アトラクションの合間のひと休みに、幻想的な空間で癒やしの時間を過ごせるカフェ。
ドリンクを注文して、テーブルに花を咲かせる不思議な体験も楽しんでくださいね！
ハウステンボス／森のファンタジアカフェ｢2025夏メニュー｣の紹介でした。
