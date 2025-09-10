2度見するほど小さい！指先サイズながら高級感も溢れる超軽量なチタン製ペン「MINIPEN」とは？

実際に筆記具を使う機会が減った現代では、いざ使いたい時に手元にペンがない、なんてことも少なくありません。かといって、使用頻度を考えると筆箱を常に持ち歩くのはちょっと面倒。

そんな悩みに応えてくれるのが、英国のマルチツール専門メーカーMalboro & Kane社による、世界最小クラスのチタン製ペン「MINIPEN」（5450円〜 9月7日現在）。超軽量かつ超コンパクトで、常に身につけて持ち歩けるのが魅力です。現在クラウドファンディングプラットフォーム「machi-ya」にて、先行販売中です。

「MINIPEN」の最大の魅力は、指先サイズのコンパクトさと軽さ。本体の長さはわずか約3.6cm、太さ約0.65cm、重さは約3gという究極のミニマル設計です。

キーホルダーやカラビナにぶら下げたり、財布やネックストラップと一緒に持ち歩いたり。常に携帯できるから、使いたい時にサッと取り出せます。

「小さいと書きにくいのでは？」という心配も不要です。指先でしっかりとホールドできるよう計算されたエルゴノミクスデザインを採用。

ペン先を出すための回転部分も、つまみやすさを重視して設計されています。筆記時にペン先がぐらつかないので、安心して書けます。

航空宇宙産業でも使われるグレード5チタンを採用。鉄の約60％という軽さでありながら、強度はおよそ4倍。

さらに錆びにくく湿気にも強いため、日常使いはもちろんアウトドアや旅行先でも安心です。まさに“一生モノ”として長く付き合える素材といえるでしょう。

さらに便利なのが、ペンとしてだけでなくツールとしても使える点です。マルチツールメーカーならではの発想で、頑丈なチタンボディを活かしてマイナスドライバーに早変わり。段ボールの開封や缶のオープナーとしても役立ちます。

日常生活はもちろん、アウトドアや災害時など“もしも”の場面でも活躍してくれる頼もしい一本です。

ちなみに、チタンだけでなく素材違いのバリエーションも展開。使い込むほどに味わいが深まる銅や真鍮モデル、角度によって光沢が変わるダマスカス鋼モデルなど、個性豊かなラインナップが揃っています。

さらに本体を1.6倍に伸ばした「MINIPEN Plus」（長さ5.9cm／重さ5g）も用意。いずれも数量限定での販売です。「machi-ya」では、MINIPENひとつにつき5本の替え芯が付属予定。

指先サイズながら高級感を放つミニペンで、“書きたいときに手元にない”ストレスから解放されてみませんか。

