ナナヲアカリ、Snow Man・佐久間大介のまさかの選曲に「衝撃とおもしろさがすごかったです」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める、文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）が、13日に放送される。今回は、アーティストのナナヲアカリがゲスト出演する。
【写真】温泉に入りながら…積もる思いを語り合う佐久間大介＆深澤辰哉
ナナヲは、2016年にニコニコ動画を中心に活動を開始したアーティスト。中毒的でファニーなハイトーンボイスとディスコミュニケーション気味なキャラクターが世代のアイコンとして愛されており、今年1月に発表した楽曲「明日の私に幸あれ」はSNSを中心に話題を集め、ミュージックビデオは1500万回再生を突破している。
さらに、2020年に放送されたテレビアニメ『理系が恋に落ちたので証明してみた。』のエンディングテーマ「チューリングラブ feat. Sou」は、SNSを中心に若者やVTuberから絶大な支持を得て大ヒット。今年2月にはミュージックビデオ再生回数が1億回を突破し、勢いを増すアーティスト。
そんなナナヲアカリは、8月20日にメジャーデビュー7周年を記念したベストアルバム「フライングベスト2」をリリース。番組では、ナナヲアカリの楽曲制作の背景に迫る。また、番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、ナナヲアカリの人となりやオタクな部分について掘り下げる。
番組収録を終えたナナヲは、「本当にいろんな楽曲を知ってくださっていて、まさかの選曲をされた時には衝撃とおもしろさがすごかったです」と驚き。「あのアニメの話を早口オタク×2の構図で語れてとても楽しかったです。ぜひお聴きください!!」と呼びかけた。
【写真】温泉に入りながら…積もる思いを語り合う佐久間大介＆深澤辰哉
ナナヲは、2016年にニコニコ動画を中心に活動を開始したアーティスト。中毒的でファニーなハイトーンボイスとディスコミュニケーション気味なキャラクターが世代のアイコンとして愛されており、今年1月に発表した楽曲「明日の私に幸あれ」はSNSを中心に話題を集め、ミュージックビデオは1500万回再生を突破している。
そんなナナヲアカリは、8月20日にメジャーデビュー7周年を記念したベストアルバム「フライングベスト2」をリリース。番組では、ナナヲアカリの楽曲制作の背景に迫る。また、番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、ナナヲアカリの人となりやオタクな部分について掘り下げる。
番組収録を終えたナナヲは、「本当にいろんな楽曲を知ってくださっていて、まさかの選曲をされた時には衝撃とおもしろさがすごかったです」と驚き。「あのアニメの話を早口オタク×2の構図で語れてとても楽しかったです。ぜひお聴きください!!」と呼びかけた。