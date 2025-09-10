3歳限定重賞「第54回戸塚記念」（S1）が10日、川崎競馬場で行われた。2番人気のナイトオブファイアが直線で抜け出して4馬身差の圧勝。重賞初制覇を飾った。

春の雪辱へ、ここでは負けられない。ひと夏を越してたくましく成長したナイトオブファイアが川崎のダートで躍動した。

道中は外の3番手を抜群の手応えで追走。4コーナーで逃げたシーソーゲームに並びかけると、ライバルに抵抗する間も与えずに早々と先頭へ。その勢いはゴールまで衰えることはなかった。

羽田盃2着、東京ダービー4着の実力馬にとって待望の重賞タイトル。7日に韓国で行われたコリアカップをディクテオンで制し、海外重賞制覇を果たした矢野は「重賞を勝たせたいという使命感があったのでホッとしています」と振り返った。

渡辺和師も「どうしても重賞タイトルが欲しかったので良かった」と安堵（あんど）の表情。次走はジャパンダートクラシック（Jpn1、10月8日、大井2000メートル）。「無事に1カ月後を迎えられるように頑張りたい」。渡辺和師の視線は既に次なる目標に向けられていた。

◇ナイトオブファイア 父ホッコータルマエ 母ノーズトウショウ（母の父ブラックホーク）牡3歳 大井・渡辺和雄厩舎 馬主・星加浩一氏 生産者・北海道新ひだか町の坂本春雄氏 戦績8戦5勝 総獲得賞金8680万円。