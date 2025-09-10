「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）

リーグ優勝した阪神がＤｅＮＡに連敗。逆転負けを喫し、１５カードぶりの負け越しとなった。先発の伊藤将が６回１／３を投げ５安打６失点で２敗目（４勝）。打線も初回、佐藤輝の適時二塁打で先制したが、二回以降はＤｅＮＡの先発・東を攻略できなかった。

試合は初回から阪神がリードを奪った。１死から２番に入った梅野が左翼フェンス直撃の二塁打でチャンスメーク。森下は空振り三振に倒れたが、続く佐藤輝の打席だった。右翼方向に高く打ち上げ平凡な右飛と思われたが、薄暮で蝦名が両腕を広げたまま打球を見失って、後方にポトリ。適時二塁打となって先制の１点がスコアボードに刻まれた。

キャリアハイの９２打点をマークした２０２３年以来、２年ぶりに９０打点に到達した。阪神の生え抜き選手で９０打点を複数回記録したのは６回達成した掛布以来。また、入団５年目までに２回の達成は初となっている。また、プロ通算４００打点にも到達した。

さらに森下は三回に左中間を破る二塁打を放ち、これで自己最高を更新する１１試合連続安打となった。

一方、先発の伊藤将は苦しい投球となった。１点リードで迎えた四回、無死一、二塁のピンチを背負うと、筒香に左翼超えの逆転３ランを浴びた。勝負球が少しだけ高めに浮いた。六回にはオースティンにソロ本塁打を被弾。さらに七回は１死一、二塁のピンチを招いて降板すると、続くハートウィグが暴投と安打で２点を失うなど、結果的に今季ワーストの６失点となった。

ＤｅＮＡの東は試合前の時点で、才木と並びリーグトップタイの１２勝。村上が１１勝で最多勝のタイトル争いが続く中、東を攻略できず単独トップを許した。