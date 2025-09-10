「巨人４−３広島」（１０日、東京ドーム）

巨人が接戦を制し、４連勝。貯金１とした。

３−３で迎えた八回、１死満塁の好機で代打坂本が広島３番手島内から決勝犠飛を放った。

１発攻勢で同点に追いついた。２点を追う初回に右中間席中段に運ぶ１６号ソロで１点差とした。「打ったのは落ちる系の球だと思います。打てた事を神に感謝します」とコメントした。

２点差とされて迎えた四回には２死一塁から岸田が左中間席最前列に運ぶ７号同点２ラン。「何とか追いつくことができてよかったです」と振り返った。

その後は好機を生かせなかった。六回は２死から泉口、岡本の連打で一、二塁としたが、岸田が中飛に倒れた。七回は２番手・栗林に対し、リチャードの中前打、吉川の三塁への絶妙なバント安打などで２死一、二塁。さらに丸が四球を選び、満塁としたが、キャベッジは中飛に倒れた。

先発の森田は５回６安打３失点。初回無死からの３連打と犠飛で先制の２点を献上。１点差として迎えた四回には菊池に左越えソロを浴びて突き放された。

「何とか粘そりながら最低限の投球はできましたが、立ち上がりに失点してしまったので、次回から立ち上がりから大胆にいけるように修正したい」と初回の失点を悔やんだ。