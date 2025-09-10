SNS上のルール違反の投稿で今年4月から活動を自粛していたモーニング娘。’25の北川莉央（21）が、13日から始まる秋ツアーの出演を見合わせることになり10日、所属事務所がホームページで発表した。

12月発売予定のシングルへの参加に向けて準備を進めている。

事務所はこの日、「活動を休止しておりますメンバーの北川莉央ですが、9月13日から始まる秋のコンサート・ツアー、モーニング娘。’25コンサートツアー秋〜Movin' Forward〜含め、引き続き当面の活動をお休みさせていただきます。再開をお待ちいただいている皆様にはお詫び申し上げます」と報告。「活動は12月発売予定のシングルに向けて再開すべく準備を進めております」とした。

北川は4月、SNS上で自身とみられる投稿が流出。事務所も「ルールに反する事案が発覚」したことを認め、活動自粛を発表するとともに、春ツアーも欠席していた。

◆北川莉央コメント

ご心配をおかけしてしまい、申し訳ございません。12月発売予定のシングルに向けて活動を再開できるよう、今後とも精進して参ります。何卒よろしくお願いいたします。