藤本美貴、シングルマザーの再婚に私見「子供が思ってくれてるなら…」

9月9日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』にて、番組MCの藤本美貴が、シングルマザーの再婚について私見を語った。

番組では今回、シングルマザーとして17歳の息子を育てる益若つばさが登場。現在は再婚の予定はないものの、息子からは“離婚してリセットしたから、また何回でも結婚したらいい”と言われていると明かし、今後生きていく上で、穏やかに過ごせるパートナーが欲しいと語る場面があった。

これを受け、シングルマザーの元で育った経験を持つ藤本は、「（母親に）彼氏みたいな存在の人がいた時があったんですよ」「小学生の時とかは『うわ、マジ気持ち悪い』って思ったの。お母さんが女っていうのが気持ち悪かったのね」と、当時の心境を振り返った。

その一方で、「大人になってみて、自分も結婚したりとかして。お母さんから子供は全員離れていくわけじゃない、結婚とかしたら」「その時に、お母さんももしかしたら、相手がいて再婚したりとかするっていう人生も、もしかしたら良かったのかもしれないなって、子供から思うから」と、自身も大人になったことで心境が変化したと説明。

そして、「子供が思ってくれてるなら、全然（再婚）してもいいんだと思う」と益若にアドバイスしていた。