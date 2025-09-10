9月10日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

8月30日〜31日に開催された『a-nation 2025』にて2日目のヘッドライナーとして圧巻のステージを披露し、9月18日〜19日にはアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.II-』の大阪公演を控えている浜崎。

この日の投稿では、「Asia tourに切り替える前に…」「#anation2025」とコメントすると、ゴールドのミニ丈衣装をまとい、さまざまな表情を見せる『a-nation』のステージショットを公開。

その後も、同日の写真をいくつかの投稿に分けて披露し、最後には、「And YOU. 」という言葉と共に、同フェスの主催であり、浜崎自身も所属するavex株式会社の代表取締役会長である松浦勝人氏との笑顔の2ショットを掲載した。

これら投稿に対し、ファンからは、「女王あゆ、最高！！」「どの瞬間も美しい」「最強のビジュ」「ただただ見惚れる」「大切な夏の思い出」「今年のエーネほんまに史上最強」「めっちゃいい写真」「なんか泣けるわ」など、多くの反響が寄せられている。

デビュー28年目に突入した現在も、精力的に活動を続ける浜崎。大阪公演が控えているアジアツアーは、昨年秋にスタートした『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜』の“エピソード2”として、ステージ、セットリスト、演出全てを新しく進化させて再始動させたものとなっている。

画像出典：浜崎あゆみオフィシャルInstagramより