旅の目的地にしたい「京都府の道の駅」ランキング！ 「舟屋の里伊根」などを抑えた1位は？【2025調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月5〜6日の期間、全国20〜60代の男女238人を対象に、「道の駅（旅の目的）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「旅の目的地にしたいと思う京都府の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者から「フルーツ狩りなど観光スポットとして確立されているから」（40代女性／神奈川県）、「レストラン、特産品ショップ、動物ふれあい広場、収穫体験農園などがあって、家族皆でゆっくり過ごすことができるので」（50代男性／広島県）、「丹波産のお肉や蟹も楽しめる。いつ行ってもたくさんのグルメに出会えそうだから」（30代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
同率2位：丹後王国「食のみやこ」（京丹後市）／38票関西最大級の道の駅として知られる「丹後王国『食のみやこ』」は、広々とした敷地に地元食材を生かしたレストランや直売所、動物ふれあい施設、フルーツ収穫体験などが充実しています。まるでテーマパークのような雰囲気があり、子どもから大人まで一日中楽しめるのが魅力。地元グルメを味わうもよし、のんびりと芝生広場で過ごすもよしと、旅の途中に立ち寄るにはぜいたく過ぎるほどのスケール感です。自然とふれあいながら「食と遊び」を満喫できます。
同率2位：舟屋の里伊根（伊根町）／38票伊根町にある「舟屋の里伊根」は、伊根湾沿いに並ぶ独特の舟屋群を一望できる展望台が併設された、ロケーション抜群の道の駅です。湾を見下ろすレストランや地元の特産品や海産物を扱うお土産店があり、新鮮な海の幸と共に伊根ならではの風情ある景観を楽しめます。舟屋の歴史や文化に触れながらゆったりと過ごす時間は、まさに旅の醍醐味（だいごみ）。ドライブの途中に立ち寄って一息つくもよし、じっくりと散策するもよしの、癒やしの観光拠点です。
1位：舞鶴港とれとれセンター（舞鶴市）／57票舞鶴市にある「舞鶴港とれとれセンター」は、日本海の新鮮な魚介類がずらりと並ぶ、活気あふれる日本海側最大級の海鮮市場を持つ道の駅です。地元の漁港から直送された魚は鮮度抜群で、場内には海鮮丼やすしを味わえる飲食店も多数。買ってその場で食べられるスタイルも人気で、観光客のみならず地元の人々にも長く愛されています。広い施設内は散策気分で楽しめるほか、海の幸を堪能できるグルメ目的の立ち寄りにもぴったりのスポットです。
