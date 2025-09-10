「これはツラそう」妊娠中の中川翔子、合計4kg超えの“限界ギリギリ双子お腹”を公開。「まん丸だね」
タレントの中川翔子さんは9月10日、自身のInstagramを更新。合計4kg超えの“限界ギリギリ双子お腹”を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】中川翔子の「限界ギリギリ双子お腹」
ファンからは「2000g超えすごいです」「ギガントデカス！」「まん丸だね」「これはツラそう」や「もう少ししたら会えるね」「頑張って下さい！」「無事な出産願います！」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「2000g超えすごいです」中川さんは「限界ギリギリ双子お腹」とつづり、11枚の写真を投稿。ワンピースを着用した上からでも分かるほど、おなかが大きくなっています。また「右の子が2287g 左の子2197g ふたりとも2000越えてくれた、、！ つまり双子の重さだけで4000以上」と子どもたちの体重も明かしました。
「家の中で移動だけでも大変」妊娠中の様子をたびたび発信している中川さん。8日の投稿では「もう34週超えてから身体が重たくて本当に家事もできなくなった」「家の中で移動だけでも大変でびっくりしてます」などと伝え、自撮りショットを公開しました。出産まで穏やかに過ごしてほしいですね。
