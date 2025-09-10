【ニューデリー＝青木佐知子】ネパール政府がＳＮＳの使用を禁止したことをきっかけに全国に広がった抗議デモは１０日、軍が治安維持に乗り出したことで沈静化した。

９日にカドガ・オリ首相が辞任しており、新たな体制作りが焦点となるが、先行きは不透明だ。

ＡＦＰ通信などによると、首都カトマンズでは１０日も外出禁止令が出された。地元紙ヒマラヤン・タイムズによると、ラム・チャンドラ・ポーデル大統領は９日、「全ての関係者に対話に応じるよう求める」との声明を出した。政権移行などには言及しなかった。

ロイター通信などは関係者の話として、デモ参加者らが、元最高裁長官のスシラ・カルキ氏に暫定政権トップへの就任を求めていると報じた。

８日に始まったデモは一部が暴徒化し、９日には議会や最高裁判所、政治家の自宅に放火するなどした。オリ氏は避難し、所在は明らかになっていない。ロイター通信によると、１０日時点での死者数は２５人、負傷者は６００人超に上る。

インドのネルー大学のサンジェイ・バルドワジ教授（国際関係）は「禁止措置は、政治家の汚職や深刻な失業問題で蓄積していた不満が爆発するきっかけとなった。人々は政治改革を求めており、次の選挙まで暫定政権が設立される可能性がある」と指摘する。