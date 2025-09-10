推し活も恋愛も楽しむ♡【両立上手な女性】の3つのコツ
推し活って楽しいけど、彼氏との時間も大事にしたい…そんな気持ち、ありますよね。どっちも楽しみたいのに、上手く両立できなくてモヤモヤすることも。でも大丈夫！推し活と彼氏との時間をうまく両立している女性には、ちょっとした共通点があります。今回は、推し活と彼氏の両立を上手にできる女性の3つのコツを体験談やインタビューをもとにご紹介します。これを意識すれば、恋も趣味もどちらも楽しめちゃいますよ。
スケジュールを上手に管理する
推し活も彼氏との時間も楽しむには、スケジュール管理がポイント。
予定をちゃんと把握しておくと、彼とのデートも推しのイベントも無理なく楽しめます。
前もって予定を共有しておくと、彼も理解してくれるようになるかもしれません。
たとえば、週末は交互に予定を組む、平日は少し自分の時間を確保するなど。
ちょっとした工夫で、両立がぐっとスムーズになるはず！
彼に推し活をオープンにする
次に大事なのは、彼に自分の推し活をオープンに話すことです。
秘密にしていると気まずくなったり、不安になったりしてしまうでしょう。
SNSの話題やイベントの話をさりげなくシェアするだけでもOK。
彼もあなたの楽しんでいる姿を見て、「応援したいな」と思えるようになってくれるはず。
オープンにすることで、2人の関係も自然によくなりますよ。
お互いの時間を大事にする
1番大切なのは、お互いの時間を尊重することです。
推し活に夢中になる時間も大切ですが、彼との時間も同じくらい大事にすることが両立のカギ。
デート中はしっかり楽しみ、推しの話は少し控えめにするなど、メリハリを意識するだけでOK。
お互いを大事に思う気持ちが、自然と両立を可能にしてくれますよ。
いかがでしたか？
今回は、推し活と恋愛の両立上手な女性のコツを体験談やインタビューをもとにご紹介しました。
推しも恋も思いっきり楽しんでくださいね！
ライター Ray WEB編集部