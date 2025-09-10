ガーリーコーデのアクセントにも♡ こなれ感を演出する「フレアーデニムパンツ」の着回し術

モデルさんのワードロープみたいなコーデが知りたいコ必見！そこで今回は、中川紅葉とともに、スタイルUPとこなれ感が手に入る「フレアーデニムパンツ」の着回しコーデをご紹介します。写真映えと楽ちん具合を両立できるのがうれしいポイントです♡

着回すアイテムはこちら♡

Check! 着回すアイテムはこちら♡ フレアーデニムパンツ デニムパンツを新調するならスタイルアップ確実なフレアー、一択。濃いめカラーだとこなれ感UP。 10,890円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）

女性らしさも忘れないパンツスタイル

Cordinate 女性らしさも忘れないパンツスタイル フリルシャツとパンツのシンプルな組みあわせでも、大ぶりのアクセサリーや大人っぽいバッグをチョイスすれば地味にならない。 フレアーデニムパンツは着回し。フリルシャツ 8,690円／dazzlin イヤリング 2,200円／GOLDY バッグ 6,990円／MANGO



キレイめレイヤードコーデ

Cordinate キレイめレイヤードコーデ マンネリ化しがちなワンピーススタイルも、パンツを仕込んで個性をアピール。ちょっとしたお呼ばれにも対応可能なスタイル。 フレアーデニムパンツは着回し。3WAY リボントップス 12,980円／RANDA フリルシャツワンピース 14,300円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）バッグ 8,990円／MANGO パンプス 21,760円／ROUGHNECK（HANA KOREA）

ワザあり休日コーデ

Cordinate ワザあり休日コーデ オフショルにキャミソールをあわせて、脱ブナン。自分らしさを我慢しない休日コーデの完成♡ フレアーデニムパンツは着回し。3WAY リボントップス 12,980円／RANDA グレーキャミソール 5,900円／Olu. バッグ 12,460円／ALKI ALKA（HANA KOREA）サンダル 9,900円／RANDA

フリルあわせの今っぽぷりかわコーデ

Cordinate フリルあわせの今っぽぷりかわコーデ 大きめリボンが可愛い今っぽトップスを重ねて女のコ気分全開♡ デニムパンツでカジュアル成分も忘れない。 フレアーデニムパンツは着回し。ジップリボントップス 16,280円／lilLilly（lilLilly TOKYO）チュールフリルスカート 13,200円／rienda（バロックジャパンリミテッド）リング 1,980円／GOLDY 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉