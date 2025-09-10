ガーリーコーデのアクセントにも♡ こなれ感を演出する「フレアーデニムパンツ」の着回し術
モデルさんのワードロープみたいなコーデが知りたいコ必見！そこで今回は、中川紅葉とともに、スタイルUPとこなれ感が手に入る「フレアーデニムパンツ」の着回しコーデをご紹介します。写真映えと楽ちん具合を両立できるのがうれしいポイントです♡
着回すアイテムはこちら♡
フレアーデニムパンツ
デニムパンツを新調するならスタイルアップ確実なフレアー、一択。濃いめカラーだとこなれ感UP。
女性らしさも忘れないパンツスタイル
Cordinate 女性らしさも忘れないパンツスタイル
フリルシャツとパンツのシンプルな組みあわせでも、大ぶりのアクセサリーや大人っぽいバッグをチョイスすれば地味にならない。
キレイめレイヤードコーデ
Cordinate キレイめレイヤードコーデ
マンネリ化しがちなワンピーススタイルも、パンツを仕込んで個性をアピール。ちょっとしたお呼ばれにも対応可能なスタイル。
ワザあり休日コーデ
Cordinate ワザあり休日コーデ
オフショルにキャミソールをあわせて、脱ブナン。自分らしさを我慢しない休日コーデの完成♡
フリルあわせの今っぽぷりかわコーデ
Cordinate フリルあわせの今っぽぷりかわコーデ
大きめリボンが可愛い今っぽトップスを重ねて女のコ気分全開♡ デニムパンツでカジュアル成分も忘れない。
フレアーデニムパンツは着回し。ジップリボントップス 16,280円／lilLilly（lilLilly TOKYO）チュールフリルスカート 13,200円／rienda（バロックジャパンリミテッド）リング 1,980円／GOLDY
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉