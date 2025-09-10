ココスのシャインマスカットフェア♪贅沢パフェからかき氷まで登場
ファミリーレストラン「ココス」に、この季節ならではの特別なデザートが登場します♡9月16日（火）から開催される「シャインマスカットフェア」では、上品な甘さとパリッとした食感が魅力のシャインマスカットをふんだんに使用したスイーツ6品を展開。大きなパフェやふわふわのかき氷、クレープ、アイスなど、見た目も涼しげで味わいも爽やかなラインナップ。季節限定のマスカットティーも揃い、ティータイムにもぴったりです♪
シャインマスカット尽くしの贅沢スイーツ
「シャインマスカットフェア」では、大粒のシャインマスカットを使った華やかなスイーツが勢ぞろい。
シャインマスカットパフェ
価格：1,419円（税込）
上品な甘さのシャインマスカットやマスカットジェラート、爽やかなカッサータ、パンナコッタを重ねた贅沢なパフェ。
純氷ふわふわかき氷 シャインマスカット
価格：1,089円（税込）
シャインマスカットとふわとろホイップをトッピング。別添えのシロップで味変も楽しめます。
純氷ふわふわかき氷 ミニ！シャインマスカット
価格：649円（税込）
ミニサイズながら、爽やかな甘さと食感をしっかり堪能できます。
大人の甘さ♡クレープやアイスも登場
シャインマスカットとカッサータのクレープ
価格：759円（税込）
クレープにジェラートやカッサータを重ね、ゼリーを添えた爽やかな一皿。
ミニ シャインマスカットパフェ
価格：539円（税込）
食後にもぴったりな小さめサイズ。ゼリーやバニラアイスがマスカットと相性抜群。
マスカットジェラート&バニラアイス
価格：385円（税込）
爽やかなジェラートとやさしい甘さのアイスにシャインマスカットを添えたシンプルなデザート。
さらに、芳醇な香りが広がるマスカットティーもドリンクバーに登場。単品462円（税込）で、セット利用なら319円（税込）とお得に楽しめます。
開催期間・販売店舗について
「シャインマスカットフェア」は、全国507店舗（9月10日時点）で実施予定。空港店舗では開催されません。
また販売は10月中旬までの期間限定で、テイクアウトには対応していません。なお、ジェラートやシロップなど一部食材にはシャインマスカット以外の品種も使用しています。
秋のティータイムを彩る限定スイーツ♡
ココスの「シャインマスカットフェア」は、季節感あふれる果実を存分に味わえる特別なひととき。
大きなパフェやかき氷で贅沢に、クレープやアイスで軽やかに楽しめる豊富なラインナップは、食後のデザートにもお出かけのご褒美にもぴったりです。
旬の甘みをティーと合わせて堪能できるのも魅力。ぜひこの秋、最寄りのココスで爽やかなマスカットスイーツを味わってみてください♪