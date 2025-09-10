◇プロ野球セ・リーグ DeNA6-1阪神(10日、甲子園球場)

クライマックスシリーズ進出を目指すDeNAが阪神に連勝し、カード勝ち越しを決めました。

先発は試合前の時点でセ・リーグトップタイの12勝をあげている東克樹投手。初回、2アウト2塁のピンチで佐藤輝明選手をライトフライに打ち取ったかに見えましたが、高く上がった打球をライトの蝦名達夫選手が見失い、打球が落ちて2塁ランナーが生還。記録は2ベースヒットとなり、不運な形で1点を先制されました。

追いかけるDeNAは4回、ノーアウト1、2塁のチャンスを作ると、筒香嘉智選手が阪神先発・伊藤将司投手のカットボールをレフトへ第16号3ラン。頼れる主砲の一発で逆転に成功します。

さらに6回にオースティン選手の第9号ソロホームランが飛び出すと、7回には1アウト2、3塁から蝦名選手の2点タイムリーが生まれ、リードを5点に広げました。

先発の東投手は2回以降得点を与えず、5回95球、被安打6、7奪三振、1失点と試合を作る働き。その後はリリーフ陣が無失点リレーで阪神打線を抑え込み、逆転で試合を制したDeNAが3連勝を飾りました。東投手はリーグ単独トップとなる13勝目をあげています。