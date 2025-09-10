小さな我が子を大切に抱え見つめる親子の姿

現代美術作家の小池健輔との再婚と妊娠・出産を報告し話題となった音楽ユニットメンバーの、我が子を抱く狄道劵轡腑奪鉢瓩肪輒椶集まっている。

「1月に息子が産まれまして、新しい生活がいつの間にか半年以上経ちました」とインスタグラムに書き込み、幼い息子をじっと見つめる様子を披露したのは音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の小春。

「実は出産中に事故といいますか、突然赤ちゃんが苦しいことになり、色々と不運が重なってしまいました。救急車で大きな病院に移り、最善を尽くしていただいたのですが、息子は脳に大きなダメージを受けてしまいました」と綴り、「脳波は平坦、MRIでは大脳の全体が真っ暗です。これから色々とできくなることが出てくる可能性があると言われています」と打ち明けている。

続けて「重症身体障害児」と診断されたことを告白。「出産までは本当に順調で、とっても元気でした」「息子の診断結果をもとに調べれば調べるほど苦しくなり、これからの生活が想像できないまま、今の状態を受け入れるまでに大変時間がかかってしまいました」と、当時の苦悩を綴っている。

さらに最近は呼吸器が外せて自発呼吸ができるようになったり、突然目を見て笑ったりすることもできるようになっていることを報告しており、「なにかリハビリをしたり刺激を与えてあげたらまだ何か出来ることが増えたりするのかも」と前向きな姿勢を見せている。

この投稿に対して「読ませていただき涙が止まらなかった」「なんて素敵なお母さんの元に生まれて来られたお子さんでしょうか」「小春ちゃん、公表してくれてありがとう」などのコメントが寄せられている。

小春と小池の2ショットに「実はこの数年の間に結婚、離婚、再婚、妊娠しまして先日無事出産しました！」とコメントを添えた1月の投稿が話題となっていた。