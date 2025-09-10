透け感あるロリータファッション

整形に2500万円を費やし、現在3歳の双子のママとなっている、モデルやインフルエンサーなど幅広く活躍する30歳の最新ショットに注目が集まっている。

透け感のある可愛らしい衣装やヘアアクセサリーを身につけている姿をインスタグラムで披露したのは黒崎みさ。苺の柄が全体的に入っている衣装を着用する姿も公開しており、ロリータファッションがよく似合う可憐な姿が印象的となっている。

この投稿に対して「ずっと憧れのお姉さんです♡」「みさちゃんのロリータいちばんすき」「お顔が理想です」「みさちゃん美しすぎて....憧れのママです」などのコメントが寄せられた。

黒崎はキャバクラを3店舗経営する父の元で裕福な幼少期を過ごすも、中学校1年生の時にキャバクラがつぶれてしまい莫大な借金が発生。自己破産か返済、それとも一家心中という選択に迫られたのち、昼から夜まで働きに出る。毎月80万円ほど稼いで借金の返済や生活費に当てていたことや17歳の時に初めての整形をしたことを、2021年に出演したバラエティ番組「じっくり聞いタロウ〜スター近況(秘)報告〜」(テレビ東京)で告白。

また6日にYouTubeに投稿された、YouTuberのカノックスターとのコラボ動画では整形に2500万円使ったことを打ち明けている。