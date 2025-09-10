◇セ・リーグ 巨人4―3広島（2025年9月10日 東京D）

巨人は広島に競り勝って今季3度目の4連勝。8月25日以来16日ぶりの貯金1とした。巨人の4連勝は5月21〜25日の5連勝以来4カ月ぶり。

3―3で迎えた8回、この回から登板した相手3番手右腕・島内から先頭の泉口が四球で出塁し、岡本の左前打で無死一、二塁。ここで阿部監督は二走・泉口の代走に俊足の増田大を起用して勝負を懸けた。

そして、岸田が高いバウンドの投ゴロを放つチーム打撃で1死二、三塁とすると、中山が申告敬遠されて1死満塁。

ここで代打に起用された36歳の坂本が5球連続で150キロを超える直球勝負のあとの6球目チェンジアップに体勢を崩されながらも執念で左犠飛を打ち上げ、増田大がヘッドスライディングで本塁生還を果たしたこの1点が決勝点となった。

8回に4番手として登板し、1回2安打無失点に抑えた大勢が今季8勝目（4敗1セーブ41ホールド）。2016年にスコット・マシソンがマークした49ホールドポイントの球団記録に並んだ。また、守護神のマルティネスは今季41セーブ目（3勝2敗3ホールド）を挙げている。

先発左腕・森田が初回に2点先取され、4回には菊池に4号ソロを浴びて5回6安打3失点で降板。それでも打線は0―2で迎えた初回にキャベッジの16号ソロで1点差とすると、1―3で迎えた4回には岸田が7号2ランを放って3―3とし、試合を振り出しに戻していた。