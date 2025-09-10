◇セ・リーグ 巨人4―3広島（2025年9月10日 東京D）

巨人の新守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）が10日の広島戦（東京D）で今季52度目のリリーフ登板。両リーグ単独トップとなる今季41セーブ目（3勝2敗3ホールド）を挙げ、2008年マーク・クルーンの球団2位記録に並んだ。

球団最多セーブは2013年西村健太朗の42セーブで、マルティネスはこれに王手をかけている。

代打・坂本の犠飛で4―3と勝ち越した直後の9回、5番手としてマウンドへ。最初に打席へ迎えた代打・大盛を155キロ直球で空振り三振に斬ると、坂倉はスプリットで二直に。続く中村奨はスプリットで遊ゴロに打ち取り、わずか9球で広島打線を3者凡退に料理した。

マルティネスは前日9日の同戦で今季40セーブ目。中日に在籍していた昨季（43セーブ）に続いて2年連続2度目の40セーブをマークした。

シーズン40セーブを複数回にわたって達成するのは岩瀬仁紀（中日、5度）、サファテ（ソフトバンク、3度）、藤川球児（阪神、2度）に続いて史上4人目で、2球団での達成は史上初となっている。