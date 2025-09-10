◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3広島(10日、東京ドーム)

巨人が坂本勇人選手の犠牲フライで1点差のゲームを制し4連勝としました。

巨人の先発・森田駿哉投手は初回、先頭の中村奨成選手に初球からヒットを許すと、ファビアン選手、小園海斗選手に3連打を浴び、わずか5球で先制点を奪われます。なおも1アウト2塁3塁の場面で末包昇大選手に犠牲フライを許し初回に2点を奪われました。

直後にキャベッジ選手のソロホームランで1点を返しますが4回、菊池涼介選手にソロホームランを浴び、再び2点差とされました。

それでも攻撃陣は4回、先頭のキャベッジ選手がヒットで出塁すると、その後2アウト1塁から岸田行倫選手が2ランホームランを放ち同点としました。

7回は1アウトからリチャード選手がヒットを放つと、吉川尚輝選手がセーフティーバントを決めチャンスを広げます。しかし代打・大城卓三選手がサードフライに倒れ、その後2アウト満塁の場面ではキャベッジ選手がセンターフライに打ち取られ勝ち越しとはなりませんでした。

それでも8回、1アウト満塁を作ると巨人は代打で坂本選手を打席に送ります。坂本選手は広島の3番手・島内颯太郎投手のチェンジアップをすくいあげるとレフトへ犠牲フライとなり1点を勝ち越しました。得点を見届けた坂本選手はスタンドのファンへ拳を突き上げ、大きな笑顔で喜びを表しました。

9回は守護神のライデル・マルティネス投手が3人で終わらせ４−３で巨人が勝利しこれで4連勝、貯金を1としました。