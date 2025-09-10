Netflix「ボーイフレンド」シーズン2、1月配信決定 ネトフリ恋リア今後のラインナップ公開
【モデルプレス＝2025/09/10】Netflixのリアリティシリーズ3作品の配信時期が解禁された。10日に行われた「ネトフリ恋愛リアリティショー合同同窓会」にて発表された。
【写真】「ボーイフレンド」ダイシュンが至近距離で密着
Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」は12月、「ボーイフレンド」シーズン2は2026年1月、「あいの里」シーズン3は2026年中に配信開始されることが発表された。（modelpress編集部）
＜Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」作品概要＞
タイトル：Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」
配信表記：Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」
12月配信開始
＜Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2 作品概要＞
タイトル：Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2
配信表記：Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2
2026年1月配信開始
スタジオMC：MEGUMI、ホラン千秋、青山テルマ、ドリアン・ロロブリジーダ、徳井義実
＜Netflixリアリティシリーズ「あいの里」シーズン3 作品概要＞
タイトル：Netflixリアリティシリーズ「あいの里」シーズン3
配信表記：Netflixリアリティシリーズ「あいの里」シーズン3
2026年配信開始
スタジオMC：田村淳、ベッキー
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ボーイフレンド」ダイシュンが至近距離で密着
◆Netflix、恋リア配信時期決定
Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」は12月、「ボーイフレンド」シーズン2は2026年1月、「あいの里」シーズン3は2026年中に配信開始されることが発表された。（modelpress編集部）
タイトル：Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」
配信表記：Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」
12月配信開始
＜Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2 作品概要＞
タイトル：Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2
配信表記：Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2
2026年1月配信開始
スタジオMC：MEGUMI、ホラン千秋、青山テルマ、ドリアン・ロロブリジーダ、徳井義実
＜Netflixリアリティシリーズ「あいの里」シーズン3 作品概要＞
タイトル：Netflixリアリティシリーズ「あいの里」シーズン3
配信表記：Netflixリアリティシリーズ「あいの里」シーズン3
2026年配信開始
スタジオMC：田村淳、ベッキー
【Not Sponsored 記事】