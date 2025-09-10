Netflix恋リア今後のラインナップ（提供写真）

【モデルプレス＝2025/09/10】Netflixのリアリティシリーズ3作品の配信時期が解禁された。10日に行われた「ネトフリ恋愛リアリティショー合同同窓会」にて発表された。

◆Netflix、恋リア配信時期決定


Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」は12月、「ボーイフレンド」シーズン2は2026年1月、「あいの里」シーズン3は2026年中に配信開始されることが発表された。（modelpress編集部）

＜Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」作品概要＞

タイトル：Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」
12月配信開始

＜Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2 作品概要＞

タイトル：Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2
2026年1月配信開始

スタジオMC：MEGUMI、ホラン千秋、青山テルマ、ドリアン・ロロブリジーダ、徳井義実

＜Netflixリアリティシリーズ「あいの里」シーズン3 作品概要＞

タイトル：Netflixリアリティシリーズ「あいの里」シーズン3
2026年配信開始

スタジオMC：田村淳、ベッキー

