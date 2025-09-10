※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

義妹と夫のメッセージを見て裏切りを確信した妻は、夫に携帯を見ていたことが気付かれそうになり、必死に平静を装ってその場をしのぎました。通勤中の電車の中でも情報収集し、裏切りを許さない決意を固めるのでした。



どうやって制裁すれば？

証拠が足りない！証拠がないならば…制裁を下したい、その気持ちは強いのに、証拠はまだ足りない。携帯はあの日以来ずっと警戒され、画面を覗くこともできなくなってしまいました。どうしたら決定的な証拠を手にできるのか…。悩む妻が相談したのは、もうすっかり仲良くなったお隣さん。証拠がないなら「お隣さんを使ったら？」と言う彼女。また何かいい作戦を思いついたのでしょうか!?(ぽん子)