ドル円１４７．５０近辺、ユーロドル１．１７０５近辺＝ＮＹ為替

　ＮＹ朝方、ドル円は147.50近辺、ユーロドルは1.1705近辺での推移。ロンドン午前の取引からほとんど水準は変化していない。このあと、日本時間午後９時３０分には８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が発表される。

USD/JPY　147.51　EUR/USD　1.1703　EUR/JPY　172.63

※生産者物価指数（PPI）（8月）21:30
予想　0.3%　前回　0.9%（前月比)
予想　3.3%　前回　3.3%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.9%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.5%　前回　3.7%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
*予想値は大方の市場での見方を示すもの