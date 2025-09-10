ドル円１４７．５０近辺、ユーロドル１．１７０５近辺＝ＮＹ為替



ＮＹ朝方、ドル円は147.50近辺、ユーロドルは1.1705近辺での推移。ロンドン午前の取引からほとんど水準は変化していない。このあと、日本時間午後９時３０分には８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が発表される。



USD/JPY 147.51 EUR/USD 1.1703 EUR/JPY 172.63



※生産者物価指数（PPI）（8月）21:30

予想 0.3% 前回 0.9%（前月比)

予想 3.3% 前回 3.3%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.9%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.5% 前回 3.7%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

*予想値は大方の市場での見方を示すもの

