ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米生産者物価指数（PPI）（8月）
予想 0.4% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.3% 前回 3.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.9%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.5% 前回 3.7%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
23:00
米卸売在庫（確報値）（7月）
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 0.2% 前回 0.3%（卸売売上高・前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
11日
2:00
米10年債入札（390億ドル）
米上院銀行委員会、ミランCEA委員長のFRB理事指名採決
欧州委員会フォンデアライエン委員長、一般教書演説
スタートアップ起業家・投資家集会「Primary NYC Summit」（NY）
※予定は変更されることがあります。
米生産者物価指数（PPI）（8月）
予想 0.4% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.3% 前回 3.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.9%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.5% 前回 3.7%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
23:00
米卸売在庫（確報値）（7月）
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 0.2% 前回 0.3%（卸売売上高・前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
11日
2:00
米10年債入札（390億ドル）
米上院銀行委員会、ミランCEA委員長のFRB理事指名採決
欧州委員会フォンデアライエン委員長、一般教書演説
スタートアップ起業家・投資家集会「Primary NYC Summit」（NY）
※予定は変更されることがあります。