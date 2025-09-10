21:30
米生産者物価指数（PPI）（8月）
予想　0.4%　前回　0.9%（前月比)　
予想　3.3%　前回　3.3%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.9%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.5%　前回　3.7%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

23:00
米卸売在庫（確報値）（7月）
予想　0.2%　前回　0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　0.2%　前回　0.3%（卸売売上高・前月比)
23:30　
米週間石油在庫統計

11日
2:00　
米10年債入札（390億ドル）

米上院銀行委員会、ミランCEA委員長のFRB理事指名採決
欧州委員会フォンデアライエン委員長、一般教書演説
スタートアップ起業家・投資家集会「Primary NYC Summit」（NY）

※予定は変更されることがあります。