ＮＹ市場 この後のイベント

21:30

米生産者物価指数（PPI）（8月）

予想 0.4% 前回 0.9%（前月比)

予想 3.3% 前回 3.3%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.9%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.5% 前回 3.7%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



23:00

米卸売在庫（確報値）（7月）

予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 0.2% 前回 0.3%（卸売売上高・前月比)

23:30

米週間石油在庫統計



11日

2:00

米10年債入札（390億ドル）



米上院銀行委員会、ミランCEA委員長のFRB理事指名採決

欧州委員会フォンデアライエン委員長、一般教書演説

スタートアップ起業家・投資家集会「Primary NYC Summit」（NY）



※予定は変更されることがあります。

