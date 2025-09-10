◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）

巨人・坂本勇人内野手（３６）が技ありの一打を放って試合を決めた。８回１死満塁から代打で登場し、広島・島内の低めチェンジアップをすくい上げて決勝の左犠飛。チームは４連勝で貯金１とし、３位・ＤｅＮＡとの１・５ゲーム差を守った。守護神のＲ・マルティネス投手（２８）はリーグトップの４１セーブ目。西村健太朗（１３年）が持つ４２セーブの球団記録に王手をかけた。

森田はほっと息を吐き、グラブをたたいてマウンドを降りた。同点の５回２死二塁。小園を内角のツーシームで詰まらせ一ゴロ。５回６安打３失点と、なんとかゲームを作った。

６２勝６２敗３分で２位の巨人は、試合前時点で３位・ＤｅＮＡと１・５ゲーム差。２位死守へ負けられない試合が続く。９日の広島戦（東京Ｄ）は、リチャードの満塁弾が飛び出すなど初回に６点を奪う猛攻。先発・戸郷が５回４失点と苦しみながらも５投手の継投でリードを守り切り、３連勝で借金を完済した。

４連勝をかけ、先発を託されたのは２年目左腕の森田。今季は７試合に登板（５先発）して３勝３敗、防御率２・４３。広島との対戦は前々回、５回途中３失点（自責２）で３敗目を喫した８月２７日（マツダ）以来だ。「積極的に来るバッターも多いし、追い込まれたら粘ってくる選手も多い。根気負けしないように、しっかりと早いカウントで自分が攻められるように、その場その場で自分ができる最善のことをやりたい」と、攻めの投球を誓って臨んだ。

初回、先頭の中村奨に初球を右前に運ばれると、ファビアン、小園にも連打を浴びて５球で先取点を献上。さらに１死二、三塁から末包の中犠飛で２点目を失った。反撃したい打線は直後、８月２７日の同戦で６回まで４安打２得点と抑えられ、６勝目を献上した広島の先発・大瀬良から、キャベッジが右中間席中段に運ぶ１６号ソロを放ち１点を返した。

波に乗りたい森田は２、３回と３人で抑える好投。しかし４回１死から菊池に４号ソロを浴びて３点目を失った。それでもまたも直後の攻撃で、２死一塁から岸田が左中間席に同点の７号２ラン。女房役の一発で試合を振り出しに戻した。

６回は２番手・ケラーが登板。２死一、三塁のピンチを招いたが、会沢を一飛で無失点に抑えた。

７回は３番手・田中瑛が登板。代打・秋山を二ゴロ、中村奨、ファビアンを連続三振に斬って取り３者凡退。連続無失点を１３試合に伸ばした。打線はその裏、リチャード、吉川の連打などで２死満塁の好機を作ったが、キャベッジが中飛に倒れ勝ち越すことはできなかった。

大勢が無失点で切り抜けた後の８回裏、巨人は島内を攻め、岡本和の安打などで無死一、二塁とした。岸田の右打ちで走者を進め、中山は申告敬遠。ここで代打・坂本が左犠飛を放ち、決勝点をもぎとった。巨人は４連勝で大勢は８勝目。マルティネスは球団記録に王手をかける４１セーブ目をマークした。