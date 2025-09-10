モーニング娘。’25・北川莉央、秋ツアー含め活動休止継続「活動は12月発売予定のシングルに向けて再開すべく準備を…」
ハロープロジェクトの公式サイトが10日、更新され、活動休止中の北川莉央（21）について、秋ツアーも含め、当面活動休止を継続することを発表した。
発表では「モーニング娘。'25 北川莉央に関するお知らせ」と題し、「活動を休止しておりますメンバーの北川莉央ですが、9月13日から始まる秋のコンサートツアー『モーニング娘。'25 コンサートツアー秋 〜Movin' Forward〜』含め、引き続き当面の活動をお休みさせていただきます」と報告。「再開をお待ちいただいている皆様にはお詫び申し上げます」と謝罪した。
今後については「活動は12月発売予定のシングルに向けて再開すべく準備を進めております」と伝えた。
そして最後に「引き続き見守っていただけましたら幸いです。今後とも、北川莉央、そしてモーニング娘。'25の応援を賜りますようお願いいたします」と結んだ。
北川は2004年3月16日生まれ、東京都出身。アイドルグループ・モーニング娘。のメンバーで、19年6月に加入した。25年4月には、北川本人とみられる投稿がSNS上に流出。批判の声が寄せられていた。その後、同グループ15期のオフィシャルブログにて「この度は私の未熟な行動により、メンバー、ファンのみなさんを傷つけてしまい、申し訳ございません。いま出ているものは全て私が書いたもので間違いありません」と投稿を認め、活動休止に入っていた。
