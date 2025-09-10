気鋭のライトノベル作家とイラストレーターがタッグを組む、１話５分×４連作のショートアニメプロジェクト『週刊ラノベアニメ』。物語が佳境に入る9話で描かれた、新たな展開とは？

■18歳の誕生日へタイムリープした若菜は、遊園地で和瀬と急接近！

二語十が原作・シリーズ構成・脚本を務め、tanuのキャラクターデザインでおくる『傷心タイムリープ』。第9話の冒頭、目を開けた若菜（CV：高柳知葉）がいたのはジェットコースターの上だった。クラスメイトの都（CV：根本京里）、芦屋（CV：川島零士）、そして和瀬（CV：坂田将吾）と遊園地に出かけた18歳の誕生日にタイムリープしていたのだ。

「18歳、苦手なことにもチャレンジ！」という理由で乗らされたジェットコースターになんとか耐えた若菜は、続いて和瀬とお化け屋敷へ。そこでも和瀬以上に怖がってしまう若菜だが、「戦略的につなぐだけだから！」と和瀬の手を握りしめ…。

1日中遊び、やがて夕暮れ時。揺れる観覧車の中でバランスを崩し、若菜と和瀬は急接近！ そして若菜は、和瀬がいつも身に着けていたネックレスについて、ある事実を知る――。

【TVer】「今でも家で捜してるんだけどな」と呟く和瀬。彼がずっと諦めきれず捜し求めている、大切なものとは…？

■驚異の情報網！ 復讐ターゲットの好みから、祐樹の目指す女装像が見えてきた！？

日向夏が原作を手掛け、桶乃かもくがキャラクターデザインを務める『ファムファタル育成計画』。食事担当のあさぎ（CV：鈴代紗弓）と運動担当の鏡（CV：熊谷健太郎）、両方のアドバイザーが揃ったことで祐樹（CV：山下大輝）のダイエット計画もぐっと進展！ …するかと思いきや、双方の方向性の違いで口論が勃発！

その様子を見た友人・鈴木（CV：白井悠介）は「目的を正しく思い出してみましょうか」と仲裁に入る。さらに、黒板に復讐ターゲット：園村の歴代彼女＆タイプの芸能人の写真を貼り出し…。

【TVer】「平凡な名前に踊らされるな～！？ 鈴木ネットワークで丸裸にされた生徒は我が校に何人もいる！」と親友も怯える情報網。そこから鈴木は何を助言する！？

■見かけは天使、実は小悪魔？ 弟王子シャルルの新たな一面が明らかに！

『マリー・アントワネットに転生したので全力でギロチンを回避します』は、原作と脚本を天野頌子が手掛け、キャラクターデザインを藤真拓哉が担当する王宮コメディ。

9話で、小説談義に花が咲くマリー（CV：ファイルーズあい）と義理の弟王子・スタニスラス（CV：大塚剛央）。本を借りて距離を縮め、スタニスラスに歌ってもらおうというマリーの作戦がうまく行っているようだ。

そこへやってきたデュ・バリー夫人（CV：田澤茉純）が、国王から「お忍びでならパリのオペラ座へ行ってもよい」と許しをもらったと伝える。するともう一人の弟王子、シャルル（CV：土岐隼一）が「ねえ姉上。僕も連れて行ってよ！」とリクエスト。

「僕はワクワクすることが好きなんだ！」と目を輝かせ、大勢の人の前で歌うことも楽しいと語るシャルルに、マリーは「生まれついてのアイドル体質ね！」と感心する。

【TVer】「これでパリへ連れて行ってくれるよね、姉上♪」とパリ同行を認めさせるシャルル。マリーが「見かけは天使だけど、もしかして小悪魔？」と驚いたその手腕は……。

■連続殺人事件の担当刑事、そして被疑者は時城獄狼。見つけた資料には矛盾が！？

「警察官連続殺人事件」の容疑者である、記憶喪失の刑事が主人公の『Jack the Reaper』。幾度もトライアンドエラー（＝黒い男に殺されながらタイムリープ）を繰り返し、捜査報告書を手にした主人公（CV：石川界人）は、9話でついに自分の名前を探し当てる！

「ときしろ…ごくろう？でいいのか？ すげえ名前だな俺…」と本人も呟くその名前は、時城獄狼。さらに捜査資料を読み進めた時城は、「これおかしくないか？」とある事実に気づく。

渋谷署配属の４人の警察官が殺されたこの事件、いずれの現場でも監視カメラ映像や目撃者の情報は無し。同一犯の犯行と目されているが、毎回、現場の状況から推測される犯人像が異なっていたのだ！

【TVer】「これでどうして俺が犯人扱いされてるんだ…？」と訝しむ時城は、ファイルから落ちた自筆のメモ書きを拾い上げる。これが事件のカギを握っているのか！？

ショートアニメ4本が連続で展開される『週刊ラノベアニメ』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠にて放送。TVerでも無料配信。

なお、この『週刊ラノベアニメ』第９話は、９月６日深夜に放送された。