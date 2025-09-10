アイドルグループ「モーニング娘。'25」の北川莉央（21）の活動休止を継続することが10日、所属事務所の公式サイトで発表された。

公式サイトでは「モーニング娘。'25 北川莉央に関するお知らせ」と題し、「活動を休止しておりますメンバーの北川莉央ですが、9月13日から始まる秋のコンサート・ツアーモーニング娘。'25 コンサートツアー秋 Movin’ Forward含め、引き続き当面の活動をお休みさせていただきます」と発表。「活動は12月発売予定のシングルに向けて再開すべく準備を進めております」と12月復帰を目指すとし、「引き続き見守っていただけましたら幸いです。今後とも、北川莉央、そしてモーニング娘。'25の応援を賜りますようお願いいたします」とした。

北川は「ご心配をおかけしてしまい、申し訳ございません。12月発売予定のシングルに向けて活動を再開できるよう、今後とも精進して参ります。何卒よろしくお願いいたします」とコメントした。

北川をめぐっては、4月にSNSに投稿したと思われるメンバーへの不満やメンバーの盗撮とみられる画像が流出。一部で物議を醸し、同月14日に自身のブログで謝罪していた。この一件に対して17日に公式サイトで「ハロー！プロジェクトのルールに反する事案が発覚、北川自身も事実を認めました。本人からも活動を自粛したいと申し出があったためそれぞれのメンバーの心情を考え、そして北川が猛省し自身を見つめ直すための期間にするべく、活動をしばらくの間休止いたします」と活動休止を発表した。7月には今秋の活動再開を目指すことが発表されていた。