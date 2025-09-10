ハク。が本日9月10日にリリースした、メジャー1stシングル「それしか言えない」のMVが公開された。

タイトで重厚なリズムと掻き鳴らされるギターサウンドが絡み合う、ハク。として最もエッジーな本楽曲のMVは、横堀光範がディレクションを担当。楽曲の持つ熱量はそのままに、現実とあい（Gt/Vo）の頭にある日常が交錯した不思議な世界観を、新しい日常としてポップに描いた作品に仕上がっている。

さらに、ライブツアー『“GO”対バンツアー編』を2026年2月に全国4都市にて開催。こちらは対バンを迎えて、ハク。名義として初めて訪れる場所で行われる。なお対バン相手は後日発表となる。

横堀光範（DIRECTOR & DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY） コメント

こんなに素直で真っ直ぐに心に届く歌詞を書けるってすごい。普通の女の子たちなのに、ライブでこんなにロックしてカッコいいのすごい。ハク。が奏でる音楽は全部好き。

そんなハク。のメジャー1曲目のMV作れて本当に嬉しいです。精一杯全力でつくりました。みんなであの夏を駆け抜けるように青春しました。ハク。というバンドに出会えて本当によかったです。それしか言えない。

（文＝リアルサウンド編集部）