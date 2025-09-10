キッチンカーやサンプリングも！親子で楽しめるイベントが開催されるよ〜《9月12日・13日》

コミュニティづくりをサポートする「Commune（コミューン）」は、2025年9月12日と13日に合同ファンミーティングイベント「Commune Marché in Summer」を開催します。

全18ブランドがブース出展

コミューンが初めて開催する合同ファンミーティングイベント「Commune Marché in Summer」（#コミュマル）は、さまざまな企業のコミュニティが一堂に集まり、オンラインでつながっていたファンや企業同士がリアルで交流できる場。

開催期間は、9月12日（12時から20時まで）と13日（10時から17時）の2日間です。雨天決行、荒天の場合は中止。

場所は、目黒駅西口から徒歩約5分のEASE目黒-Old Avenue-（東京都品川区西五反田3-1-2）です。

入場無料。Peatixから参加の申込みができます。

全18ブランド出展の中から、一部コンテンツをピックアップ。

・親子で挑戦！キックターゲットで盛り上がろう！＜9/13限定＞（協力：横浜FC）

9月13日の1日限定で、Jリーグクラブ「横浜FC」のロゴが入った特別仕様の「キックターゲット」が登場。

・人気ブランドの味をキッチンカーで気軽に体験

2ブランドのメニューがならぶキッチンカーがあり、気になる味を試せるチャンス。

完全栄養食「BASE FOOD」のパンを使った、オリジナルメニューが登場します。コミュニティメンバーから寄せられた、いつもとちょっと違う食べ方を試せます。

創業100年以上のパスタメーカー・ニューオークボ提供の生パスタを使った本格パスタをキッチンカーで販売。もちもち食感が魅力の出来立てパスタを楽しめます。

他にもサンプリングなどを楽しめる、各ブランドの出展内容の詳細は、コミューン公式noteで随時公開予定です。

また、当日は一部コミュニティのファンミーティングも実施予定。企業の担当者やファン同士と直接つながれる、貴重な交流の場です。

詳しい情報は各コミュニティ内で案内があるので、お知らせをお見逃しなく。

