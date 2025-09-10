日向坂46アリーナツアー『MONSTER GROOVE』キービジュアル公開！「ヤなことぜんぶ、笑いとばせ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46が、9月20日から全国6都市13公演をまわる『ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE』を開催。

このツアーを盛り上げるべく、あらたなクリエイティブとして、「TOURキービジュアル」が作成、公開された。

■日向坂46メンバーから溢れ出るハッピーオーラを可視化

「TOURキービジュアル」は、“Super Happy Aura”（スーパーハッピーオーラ）をテーマに、日向坂46メンバーから溢れ出るハッピーオーラを可視化した“満面の笑み”が特徴的なビジュアルとなっている。

また、キャッチコピーの「ヤなことぜんぶ、笑いとばせ」は、「LIVEを通じて、マイナスを吹っ飛ばして、プラスを超えて、ハッピーに変える。日向坂46がおもいっきり笑えば、その笑顔は伝染し、広がっていくはず。ぜんぶ忘れるぐらいに笑いとばして、少しでもハッピーな気持ちを持ち帰ってもらえたら。」という、日向坂46チーム一同からファンへの想いが込められている。

さらに、こちらの「TOURキービジュアル」を使用した巨大フォトスポットが、全国の各ライブ会場に設置。ツアーのラストを飾る11月19・20・11月21日の東京・国立代々木競技場第一体育館公演では、フォトスポットに他会場とは異なる仕掛けが施されるとのこと。

■ライブ情報

ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」

09/20（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

09/21（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

09/27（土）広島・広島サンプラザホール

09/28（日）広島・広島サンプラザホール

10/01（水）福岡・マリンメッセ福岡A館

10/02（木）福岡・マリンメッセ福岡A館

10/13（月・祝）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

10/14（火）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

10/22（水）大府・大阪城ホール

10/23（木）大阪・大阪城ホール

11/19（水）東京・国立代々木競技場 第一体育館

11/20（木）東京・国立代々木競技場 第一体育館

11/21（金）東京・国立代々木競技場 第一体育館

■リリース情報

2025.08.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「お願いバッハ！」

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「お願いバッハ！」

■関連リンク

『ARENA TOUR 2025 「MONSTER GROOVE」』特設サイト

https://www.hinatazaka46.com/tour2025/

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/