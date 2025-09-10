（台北中央社）最大野党・国民党が主催する青年プロジェクトの訪問団が9日、日本を訪れ、立憲民主党青年局を訪問した。双方は人工知能（AI）や政策コミュニケーション、経済面での挑戦、青年の活躍の場などについて意見を交わした。



国民党が同日、報道資料で明らかにした。



訪問団は国民党青年部「KMT Studio」が主催する「青年乗風計画」で実施したもので、KMT Studioの座長で立法委員（国会議員）の葛如鈞（かつじょきん）氏が団長を務める。同党の若手数人の他、学生20人が参加した。



訪問団の副団長を務める同党広報担当の楊智院覆茲Δ舛茵忙瓩蓮∨問団を「国民党で最も若い訪問団」だとし、党の「若返り、国際化」の成果を継続、強化するだけでなく、中華民国第3代総統で元国民党党主席（党首）の蒋経国の時代から続く、国民党と日本政府、党を問わない深い友情を引き続き深化させていくとした。



6日間の日程で滞在する。



（劉冠廷／編集：名切千絵）