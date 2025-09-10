屋外トイレのトイレットペーパーが「盗まれてる！？」開店30分後 → 客の『衝撃の報告』に絶句

店舗併設のトイレ、外出先でも気軽に使える有難い場所ですよね。

そんなトイレで起こったトラブルに、筆者知人のAさんは頭を悩ませていました。

トイレットペーパーが無いんです！

トイレットペーパーはサービスの範疇ですが、持ち帰っていいものではありません。

堂々と持って帰ろうとする神経が分からないですし、迷惑な行為に憤慨するほかありませんでした。

【体験者：40代・女性パート、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：テル子武

FTNコラムニスト：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。