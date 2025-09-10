屋外トイレのトイレットペーパーが「盗まれてる！？」開店30分後 → 客の『衝撃の報告』に絶句
店舗併設のトイレ、外出先でも気軽に使える有難い場所ですよね。
そんなトイレで起こったトラブルに、筆者知人のAさんは頭を悩ませていました。
トイレットペーパーが無いんです！
トイレットペーパーはサービスの範疇ですが、持ち帰っていいものではありません。
堂々と持って帰ろうとする神経が分からないですし、迷惑な行為に憤慨するほかありませんでした。
【体験者：40代・女性パート、回答時期：2025年6月】
飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。