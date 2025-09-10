堂本光一の知られざる素顔を後輩4人がタレコミ！堂本の珍行動や衝撃エピソードが続々と明らかに
9月10日23時からフジテレビで放送される『週刊ナイナイミュージック』に堂本光一と超ときめき♡宣伝部が登場する。
■「The beginning of the world」のパフォーマンスも必見
プライベートが謎に包まれている堂本光一の素顔が今夜明らかに。番組では、上田竜也、佐藤勝利（timelesz）、寺西拓人（timelesz）、原嘉孝 （timelesz）と、舞台での共演を経て親交の深い事務所の後輩4人からのタレコミを入手。
舞台期間中に後輩たちが目撃した堂本の珍行動や衝撃エピソードが続々と明らかになる。また、舞台期間中に直接言えず、ずっと根に持っていたクレームも飛び出す。
堂本が約4年ぶりに発売したソロアルバム『RAISE』のリード曲「The beginning of the world」のパフォーマンスも必見だ。
そして、超ときめき♡宣伝部は、SNS総再生数15億回以上のバズりソング「超最強」を披露。「岡村SCOOP」では、メンバー内にいるという楽屋内で発生した備品紛失事件の犯人をあぶり出す。
■番組情報
フジテレビ『週刊ナイナイミュージック』
09/10（水）23:00～23:30
MC：ナインティナイン
ゲスト：堂本光一、超ときめき♡宣伝部
