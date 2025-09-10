【新潟グルメ】GACKTさん公認の人気メニュー！シナモン香るカプチーノ「GACKTスペシャル」【上越市】
のどかな田園風景が広がる上越市三和区にある古民家カフェ『喫茶去(きっさこ)』。
白い暖簾をくぐると、店内は異国情緒漂うノスタルジックな雰囲気。店の一室には、上杉謙信家の紋があしらわれた陣幕や店主の集めたレプリカの刀が飾られ、戦国時代にタイムスリップしたような雰囲気が広がります。
こちらのお店は、謙信公にまつわるある有名人の聖地として愛されています。その答えがお店の壁に･･･ミュージシャン・GACKTさんのサイン！2007年の謙信公祭に初出演以来、史上最多の7回 謙信公役を演じ、多くの見物客を魅了しました。
その際、このカフェを訪れ必ず注文したというのが「カプチーノ」。マネージャーを通じて「カプチーノはありますか？」と問い合わせがあり、実際に本人が現れて店主も驚いたそうです。なんでも、毎朝カプチーノを飲むのが習慣なのだとか！
本人公認でメニュー化された「GACKTスペシャル（カプチーノ）（600円/税込み）」。
GACKTさんからシナモンをたくさん振ってほしいと要望があり、たっぷりシナモンシュガーを振った特別仕様のカプチーノ。きめ細やかなフォームドミルクの上に、シナモンシュガーを惜しみなく振りかけた一杯は、シナモンの香り豊かでふわふわの泡が心地よい飲み口。優雅な時間を演出してくれる人気メニューです。
さらに、GACKTさんがカプチーノと一緒に注文したというのが「和風抹茶パフェ（800円/税込み）」。
自家製のコーヒーゼリーやあんこ・パンナコッタ・抹茶アイスがたっぷり入った和洋折衷のスイーツで、カプチーノとの相性も抜群です。
いまではファンの間で〝GACKT謙信ゆかりの聖地〟と呼ばれる喫茶去。特別なカプチーノを味わいながら、戦国ロマンに浸ってみてはいかがでしょうか。
●喫茶去(きっさこ)
新潟県上越市三和区山高津346
025-532-2944
営業時間｜11:00～17:30
定休日｜月曜
白い暖簾をくぐると、店内は異国情緒漂うノスタルジックな雰囲気。店の一室には、上杉謙信家の紋があしらわれた陣幕や店主の集めたレプリカの刀が飾られ、戦国時代にタイムスリップしたような雰囲気が広がります。
こちらのお店は、謙信公にまつわるある有名人の聖地として愛されています。その答えがお店の壁に･･･ミュージシャン・GACKTさんのサイン！2007年の謙信公祭に初出演以来、史上最多の7回 謙信公役を演じ、多くの見物客を魅了しました。
その際、このカフェを訪れ必ず注文したというのが「カプチーノ」。マネージャーを通じて「カプチーノはありますか？」と問い合わせがあり、実際に本人が現れて店主も驚いたそうです。なんでも、毎朝カプチーノを飲むのが習慣なのだとか！
本人公認でメニュー化された「GACKTスペシャル（カプチーノ）（600円/税込み）」。
GACKTさんからシナモンをたくさん振ってほしいと要望があり、たっぷりシナモンシュガーを振った特別仕様のカプチーノ。きめ細やかなフォームドミルクの上に、シナモンシュガーを惜しみなく振りかけた一杯は、シナモンの香り豊かでふわふわの泡が心地よい飲み口。優雅な時間を演出してくれる人気メニューです。
さらに、GACKTさんがカプチーノと一緒に注文したというのが「和風抹茶パフェ（800円/税込み）」。
自家製のコーヒーゼリーやあんこ・パンナコッタ・抹茶アイスがたっぷり入った和洋折衷のスイーツで、カプチーノとの相性も抜群です。
いまではファンの間で〝GACKT謙信ゆかりの聖地〟と呼ばれる喫茶去。特別なカプチーノを味わいながら、戦国ロマンに浸ってみてはいかがでしょうか。
●喫茶去(きっさこ)
新潟県上越市三和区山高津346
025-532-2944
営業時間｜11:00～17:30
定休日｜月曜