今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「ジェムとヒジキ」に投稿された、激しい毛づくろいをする子猫と、どれだけ毛づくろいされても起きない子猫の様子。心配になるほど爆睡する子猫ちゃんの姿は、TikTokで11.3万以上も再生され、「大好きにゃ～～～って、白黒の子が言ってるみたい」「良く見たら手足も可愛い」といったコメントが集まっています。

【動画：気持ちよさそうに眠っている子猫→激しく毛づくろいされると…】

こんなに寝れるものなの…？

TikTokアカウント「ジェムとヒジキ」に登場したのは、猫の「ジェム」くんと「ヒジキ」ちゃん。見た目は全然違いますが、とても仲良しな兄妹なのだそうです。

今回、TikTokに投稿されたのは、ジェムくんとヒジキちゃんの子猫時代の姿。遊び疲れてしまったのか、ジェムくんは気持ちよさそうに眠っていたのだとか。すると、ヒジキちゃんがやって来て、毛づくろいを始めたといいます。寝ている時に毛づくろいされたら起きてしまわないか心配です。

ところが、そんな心配は必要ないほど、ジェムくんは爆睡していたのだとか。人間なら起きてしまいそうですが、ジェムくんは全く起きそうな様子がなかったようで、相当お疲れだったのかもしれませんね。

愛が止まらないヒジキちゃん

ジェムくんのことをギュッと抱きしめて、毛づくろいをするヒジキちゃん。その姿からは「大好きにゃ～！」という気持ちがあふれ出ていたようで、美しい兄妹愛にキュンキュンしてしまいます。

ジェムくんへの愛が強すぎるのか、ペロペロ舐めるだけでなく、ヒジキちゃんはガブっと噛みつくこともあったそう。それでも起きないジェムくんを見て、飼い主さんは「何で寝続けられるの？」と思ったといいます。

されるがままのジェムちゃん

「毛づくろいされてる子、本当はぬいぐるみでは？」と勘違いしてしまうほど、ほとんど微動だにしないジェムくん。ヒジキちゃんにされるがまま過ぎて、ついつい笑ってしまいます。

これだけされても起きないのは、お互いに深い愛があるからでしょう。とっても仲良しなジェムくん・ヒジキちゃん兄妹なのでした。

どれだけ激しい毛づくろいをされても起きないジェムくんの姿は、TikTokで大きな反響を呼び、再生回数は11.3万回を突破。高評価の件数も5000件を超えており、全く起きないジェムくんにビックリした方も多いようです。

仲が良すぎる2匹の子猫ちゃんを見た視聴者からは、「されるがまま過ぎて、かわいい」「全然起きないの凄すぎ」「何されても起きないんですね爆笑」「寝たおしてる猫ちゃん、よっぽど遊び疲れ果てたんかな」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ジェムとヒジキ」には、ジェムくんとヒジキちゃんの微笑ましい日常の様子が投稿されています。2匹の猫ちゃんの思わず笑ってしまう行動を、たくさん見ることができますよ。

ジェムくん、ヒジキちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ジェムとヒジキ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。