ハンズフリーって素晴らしい。ASIMOを応用したホンダのハイテク車椅子
シート高が変わるのがSFっぽい。
脚の不自由な人が移動に使う車椅子。人力なら両手で車輪を回し、電動でも片手でジョイスティックを操作するなど、何かしら手を使って進みます。
それが当たり前なので不便は感じないかもしれませんが…ハンズフリーなら自由度が増して、いろんなことができます。
魔法の車椅子がついに発売
行きたい場所に運んでくれる魔法の車椅子、ホンダ「UNI-ONE」がついに発売されることになりました。身体の傾きで移動するので、両手が自由になります。
契約台数が10台未満だと3年契約で月額12万円、6年なら9万円。10台以上なら10万円および8万円に割引きされます。
短期のイベントなら1日5万5000円というプランもアリ。個人で購入するより、大型施設に導入される方が現実的ですね。
想定としては、遊園地や空港や博物館、オフィスや病院やモール、スマートシティや展示会場などが考えられます。
すでに大阪万博では試乗体験ができるので、乗った方もおられるのでは？ また10月からは、大分県にあるサンリオキャラクターパーク ハーモニーランドに導入されるとのことです。
ASHIMOの技術が活きている
UNI-ONEは2輪車ですが、2000年代初頭に二足歩行型ロボ「ASIMO」で培ったバランス制御技術がベースになっています。
乗っている人が行きたい方向に身体を動かせば、1秒間に100回超の高頻度制御で人の動き・意図・反応を読み取り、検出された姿勢や重心の変化がすぐさま車輪の回転に反映されます。
3歳〜高齢者まで、マニュアルなしで直感的に乗れるのも素晴らしいですね。
きっかけは1989年
開発のきっかけは1989年のHondaアイデアコンテスト。そこから何度も姿形を変えて、モデルチェンジを繰り返してきました。
2025年に道交法で移動用小型車として国家公安委員会から型式認定を取得。2023年から実証実験や量産化への取り組みも進めていましたが、認定が発売への大きな足がかりになったと思われます。
UNI-ONEの事業化を発表- Honda 本田技研工業 (@HondaJP) September 8, 2025
ハンズフリーパーソナルモビリティ「UNI-ONE」を9月24日に日本国内の法人向けに発売します。
UNI-ONEは体重移動だけで直感的に操作でき、両手が自由に使える着座型モビリティで、年齢や体力に関係なく使いやすい設計となっています。… pic.twitter.com/jybKX7WgJ6
空いてたらお借りしたい
ぶっちゃけ椅子になったセグウェイみたいですが、両手が使える分、もっと日常生活の足になること間違いナシ。
個人的には、子どもに付き合って歩き回ると帰宅後は疲労でグッタリしちゃうんで、目的地でずっとコレに乗れたら楽になるかも？
