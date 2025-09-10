「あのやり方は常軌を逸している」首都高で左車線から猛スピードで追い越し…強引な割り込みの末に接触事故

首都高で2日午後5時ごろ、車線変更の際の交通事故が発生しました。

トンネル内で目撃されたのは、左車線を猛スピードで走る白い車。

周りの車を次々と追い抜き、前の車に追いつくと、車間距離がやや短いようにも見えます。

目撃者：

体感的には他の車より20〜30km速かったのでは。前の車にべたべたにくっつき始めて、これは危険だなと。

目撃者の予感は的中してしまいます。

1台のミニバンが合流車線から入ってきますが、なぜかその直後、ミニバンは右に寄って停車したのです。

一体、何が起きたのでしょうか。

警察によりますと、白い車が右に車線変更をする際、右側の車線を走行していたミニバンに衝突したということです。

目撃者：

あの瞬間はさすがに驚きましたね、そこ行く？と思って。あのやり方は、かなり常軌を逸しているやり方。

映像をよく見ると、ぶつかった衝撃でミニバンが揺れているのが確認できます。

警察によりますと、事故のあと、白い車とミニバンを運転していたドライバーの両者から申告があったといい、物損事故として処理されたといいます。

目撃者：

普通に運転している側も、前だけにとらわれず、常に注意しながら運転した方がいいのかなと。

この事故によるけが人はいませんでした。