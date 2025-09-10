【国際親善試合】アメリカ代表 2ー0 日本代表（日本時間9月10日／Lower.com フィールド）

【映像】危険スライディングを受けた瞬間

日本代表DF長友佑都が、危険なタックルに悶絶した。アメリカ代表選手が見せた、ベテランDFへのプレーにファンたちが怒りを露わにしている。

日本代表は日本時間9月10日、アメリカ遠征の第2戦でアメリカ代表と対戦。メキシコ代表戦から中2日のハードスケジュールのため先発11人を入れ替えて臨んだが、ゴールを奪えずに0ー2の敗戦となった。

3バックの左センターバックとしてスタメン出場した38歳の長友。23分には、左サイドライン際でボールをもらったところで、アレックス・センデハスの深いタックルが右足にヒットした。挟まれるような形となり、そのまま右の足首を押さえてピッチ上で悶絶。すぐに主審が笛を吹いて試合を止め、センデハスにはイエローカードが出された。

あまりの痛さに顔を歪める長友。相手選手たちも心配そうに見つめる中、長友はなんとか立ち上がりプレーを続けた。

このシーンについてSNS上ではファンたちが「カードだろ 長友になにしやがる」「マジ長友になにしてくれてんの」「危なすぎるだろ」「おいふざけんなよ」「キャプテンを怪我させるな」「長友大丈夫か？」「結構痛そうやん」「頼むから労わってやってくれ」「やばすぎるタックルで長友が涙」と怒りを露わにする。一方で立ち上がった長友には「長友流石のガッツ」「長友の闘志に涙でるわ」「無理しないでくれ」「長友絶対痛かったよなー。それでもプレー続けるところに気迫を感じる」など称賛の声が集まっている。

長友はハーフタイムで瀬古歩夢との交代でピッチを退いた。試合後のフラッシュインタビューでは「足は大丈夫、軽い捻挫」と軽症であることをアピールした。

（ABEMA／サッカー日本代表）