TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後8時50分に、洪水警報を伊達市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を伊達市に発表しました。

会津では、土砂災害に警戒してください。中通り、会津では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■会津若松市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■喜多方市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■伊達市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■北塩原村
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒

■磐梯町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■猪苗代町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■会津坂下町
□大雨警報
・浸水
　10日夜のはじめ頃に警戒
　3時間最大雨量　70mm

■会津美里町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒