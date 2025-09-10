【洪水警報】福島県・伊達市に発表 10日20:50時点
気象台は、午後8時50分に、洪水警報を伊達市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を伊達市に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】福島県・伊達市に発表 10日20:50時点
会津では、土砂災害に警戒してください。中通り、会津では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■会津若松市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
10日夜遅くにかけて警戒
■喜多方市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■伊達市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■北塩原村
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
■磐梯町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■猪苗代町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■会津坂下町
□大雨警報
・浸水
10日夜のはじめ頃に警戒
3時間最大雨量 70mm
■会津美里町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒