気象台は、午後8時50分に、洪水警報を伊達市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を伊達市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】福島県・伊達市に発表 10日20:50時点

会津では、土砂災害に警戒してください。中通り、会津では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■福島市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

10日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

10日夜遅くにかけて警戒



■会津若松市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

10日夜のはじめ頃に警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■喜多方市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■伊達市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】10日夜遅くにかけて警戒■北塩原村□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒■磐梯町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■猪苗代町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■会津坂下町□大雨警報・浸水10日夜のはじめ頃に警戒3時間最大雨量 70mm■会津美里町□大雨警報・土砂災害・浸水10日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒