「暴走運転に近い割り込み」混み合う中で逆走コンビニワープ、「まさか来るとは」左折レーンから割り込み直進

大阪・柏原市の混雑する道路で目撃されたのは、不可解な動きを見せる白い車。

センターラインを越え、反対車線から猛スピードで車列を追い抜くと、コンビニの駐車場に入ったのかと思いきや、元の車線へと戻ろうとしているようです。

目撃者：

かなり目立つ運転というか、暴走運転に近い。理解が追いつかない状態。

そして、車列へ割り込むやいなや、再び対向車側にある店舗の敷地へと入っていきました。

目撃者：

乗っている人はスーツを着た中年の男性かな。電話しながら急ぐ感じで車から出てくるのを見た。

ところ変わって、群馬・館林市でも、あ然とする瞬間が目撃されました。

目撃者：

びっくりしたって感じ、まさか来るとは。

信号が青に変わった次の瞬間、左車線から白い車が前に割り込んできたのです。

一体車はどこから現れたのでしょうか。

後方のカメラを見てみると、駐車場から出てきた白い車。

走っているのは左折レーンでしたが、左に曲がらずにそのまま直進してきたのです。

目撃者：

信号変わってからの安全確認は大事だなと実感した。

白い車は、どういう意味なのかハザードランプを点灯させると、スピードを上げて走り去ったということです。