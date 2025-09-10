「暴走運転に近い割り込み」混み合う中で逆走コンビニワープ、「まさか来るとは」左折レーンから割り込み直進
大阪・柏原市の混雑する道路で目撃されたのは、不可解な動きを見せる白い車。
センターラインを越え、反対車線から猛スピードで車列を追い抜くと、コンビニの駐車場に入ったのかと思いきや、元の車線へと戻ろうとしているようです。
目撃者：
かなり目立つ運転というか、暴走運転に近い。理解が追いつかない状態。
そして、車列へ割り込むやいなや、再び対向車側にある店舗の敷地へと入っていきました。
目撃者：
乗っている人はスーツを着た中年の男性かな。電話しながら急ぐ感じで車から出てくるのを見た。
ところ変わって、群馬・館林市でも、あ然とする瞬間が目撃されました。
目撃者：
びっくりしたって感じ、まさか来るとは。
信号が青に変わった次の瞬間、左車線から白い車が前に割り込んできたのです。
一体車はどこから現れたのでしょうか。
後方のカメラを見てみると、駐車場から出てきた白い車。
走っているのは左折レーンでしたが、左に曲がらずにそのまま直進してきたのです。
目撃者：
信号変わってからの安全確認は大事だなと実感した。
白い車は、どういう意味なのかハザードランプを点灯させると、スピードを上げて走り去ったということです。