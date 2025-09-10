◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、中国・マカオ)

女子シングルス1回戦では、パリ五輪銅メダリストの早田ひな選手（世界ランク13位）が台湾の黄怡樺選手（同50位）にストレート勝ち。2回戦進出を決めました。

試合後、早田選手は「自分が大事なところで攻撃のミスをそんなにしなかったり、台上で先手がとれた。全体的に試合の内容もすごく良かったと思いますし、いいスタートを切れたかなと思います」と好感触を口にします。

「3月に一度対戦していて、結構競った記憶があった。対策も結構しっかりして（試合に）入った」という早田選手。なかでも、準備していたことを試合で発揮できた点には手応えを感じていました。「試合になると練習していることも試しにくいけど、しっかり自分の中で試そうという気持ちがあった。相手は向かってくる選手で、自分にも課題を与えて試合の中でやるのはなかなか難しい。そこは今日良かったかなと思います」と振り返りました。

2回戦の相手は世界ランク2位の強敵・王曼碰選手（中国）。過去2度の対戦ではいずれも1-4と完敗を喫しています。「1年ぶりくらいに対戦するので、楽しみな部分もあります。でも簡単なミスをしていちゃ勝てない選手。そこはしっかりあした、高い意識を持って練習に入りたいです。（試合が行われる）あさってはやるだけかなと思います」と気合を見せました。