サンリオ好き集合ーーーッ！！【ダイソー】めちゃ可愛い♡「キャラグッズ」

暮らしに役立つ便利アイテムが人気の【ダイソー】ですが、サンリオ好きの心を鷲掴みにする「キティちゃんグッズ」があるのをご存じですか？ 今回は、平成を感じる「日焼けキティ」商品をご紹介。見つけたら即GETがおすすめです！

これ絶対欲しいっ！「日焼けキティ 巾着」

100均マニアの@nanaironotobira2さんが「お店をハシゴして買い集めないと手に入らないほど買いの勢いがすごい」という「日焼けキティ」シリーズの巾着。表面はカラフルなハイビスカスとハート形のサングラスをつけた水着キティちゃんがプリントされています。注目は裏面！ 何とキティちゃんだけでなく、ダニエルくんとミミィちゃんもデザイン。サンリオ好きにはたまりません。お値段は\220（税込）。見つけられたらラッキーです！

可愛すぎ！「ハローキティシール」

手軽に使える日焼けキティグッズがほしいなら、こちらのシールがおすすめ！ 全6種類がランダムに入っているため、何が出るかはお楽しみだとか。@nanaironotobira2さんは、3個購入して、3種類被りなし。キティちゃん・ダニエルくん・ミミィちゃんと、いろいろなデザインがあるため被ってしまっても使えそうなのがうれしいポイントです。お値段は\110（税込）です。

気分が上がる！「ストラップ付き 小物ケース」

日焼けキティちゃんのお顔がそのままケースになったユニークな1品。いつもと違った日焼けキティは、ピンクのリボンが映えて夏にぴったり。大きすぎないため、バッグやポーチに付けやすいのも魅力的です。中には仕切りがないため、薬やアクセサリーなど小さくて無くしやすいものを入れるのが良さそう。ストラップタイプでシンプルなのも◎です。

全種類欲しいっ！「アクリルミニチャーム」

@nanaironotobira2さんが「今は大型店の方が買いやすい印象」だという日焼けキティグッズ。何が出るか分からないわくわく感が楽しめる「アクリルミニチャーム」はいかがですか。キティちゃんのほかダニエルくんなど全6種類がラインアップ。アクリルで軽いのと、連結させられるのがポイント。いくつかまとめてGETして、じゃら付けするのも良いかもしれません。「傘のチャーム」にもおすすめだそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A